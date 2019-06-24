Европейские игры 2019 в Минске: дзюдоистка из Братска завоевала серебряную медаль

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-24T11:20:33+03:00

Ирина Долгова выступающая в весовой категории до 48 кг, уступила лишь действующей чемпионке мира из Украины

Изменить размер текста: A A

В Минске подвели результаты очередного соревновательного дня Европейских игр 2019. По его итогам в копилку сборной России добавилась еще одна медаль. Ее принесла дзюдоистка Ирина Долгова из Братска.

- Спортсменка выступала в весовой категории до 48-ми килограмм, - цитирует ИА IrkutskMedia пресс-службу министерства спорта Иркутской области.

По ходу турнира сибирячка одолела своих соперниц из Италии, Словении и Португалии. Однако в финале проиграла действующей чемпионке мира Дарье Белодед из Украины. Третье место на пьедестале почета разделили Джулия Фигуероа из Испании и Маруся Стангар из Словении.

Напомним, что Ирина Долгова уже выступала на Европейских играл, которые проходили в 2015 году в Баку, тогда спортсменка из Братска завоевала бронзовую медаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С прицелом на Олимпиаду 2020: дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выступит во II Европейских играх. Соревнования пройдут в июне в Минске. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU