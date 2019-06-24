В Тайшете новорожденную девочку оставили в подъезде жилого дома
Возвращаясь с гостей, в полночь жительница Тайшета наткнулась в подъезде возле своих дверей в доме по улице Свободы крохотный сверток. А в нем... спящий младенец! А рядом лежит пакет с детскими вещами - пеленки, распашонки.
- Какой ужас, как же так получилось? - подумала сибирячка. Конечно же, забрала малышку домой и тут же позвонила в полицию и скорую помощь. Медики успокоили - с девочкой двух или трех месяцев от роду все в порядке, здорова, жизни ничего не угрожает.
Но кто и почему оставил малышку в подъезде? Полицейские разыскивают мать ребенка, смотрят записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей. Инспекторы по делам несовершеннолетних, в первую очередь, опрашивают трудные семьи.
Всех, кто что-либо знает о родственниках малышки, просят срочно обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU