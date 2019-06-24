В Тайшете новорожденную девочку оставили в подъезде жилого дома

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-24T11:42:03+03:00

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Возвращаясь с гостей, в полночь жительница Тайшета наткнулась в подъезде возле своих дверей в доме по улице Свободы крохотный сверток. А в нем... спящий младенец! А рядом лежит пакет с детскими вещами - пеленки, распашонки.

- Какой ужас, как же так получилось? - подумала сибирячка. Конечно же, забрала малышку домой и тут же позвонила в полицию и скорую помощь. Медики успокоили - с девочкой двух или трех месяцев от роду все в порядке, здорова, жизни ничего не угрожает.

Но кто и почему оставил малышку в подъезде? Полицейские разыскивают мать ребенка, смотрят записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей. Инспекторы по делам несовершеннолетних, в первую очередь, опрашивают трудные семьи.

Всех, кто что-либо знает о родственниках малышки, просят срочно обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU