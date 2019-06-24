Летний байкерский Новый год 2019 в Усолье-Сибирском пройдет 29 июня
Несмотря на лето в Усолье-Сибирском готовятся к встрече Нового года 2019. Необычное мероприятие организуют местные байкеры.
- Ежегодный летний байкерский новый год пройдет 29 июня на стадионе "Химик", - сообщает портал usolie.info.
Для гостей праздника подготовили обширную развлекательную программу. Не только традиционные конкурсы, загадки и хороводы, но и байкерские Дед Мороз и Снегурочка, которые зажгут байкерскую елочку с игрушками.
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ИСТОЧНИК KP.RU