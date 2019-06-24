2019-06-24T14:22:38+03:00
Общество

Летний байкерский Новый год 2019 в Усолье-Сибирском пройдет 29 июня

Ежегодный летний байкерский Новый год 2019 в Усолье-Сибирском состоится на стадионе "Химик"
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Летний байкерский Новый год 2019 в Усолье-Сибирском пройдет 29 июня.Летний байкерский Новый год 2019 в Усолье-Сибирском пройдет 29 июня.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Несмотря на лето в Усолье-Сибирском готовятся к встрече Нового года 2019. Необычное мероприятие организуют местные байкеры.

- Ежегодный летний байкерский новый год пройдет 29 июня на стадионе "Химик", - сообщает портал usolie.info.

Для гостей праздника подготовили обширную развлекательную программу. Не только традиционные конкурсы, загадки и хороводы, но и байкерские Дед Мороз и Снегурочка, которые зажгут байкерскую елочку с игрушками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском. За уклонение от возврата долга возбуждено уголовное дело. (подробности).

"Нас ждет светлое будущее": сибирячка боролась за жениха с семью судимостями на шоу "Давай поженимся!". Полину не испугало темное прошлое Доброслава, ведь она сама провела шесть лет за решеткой. (подробности).

Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском. За уклонение от возврата долга возбуждено уголовное дело. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Одна мастерская — две судьбы»: в Иркутске откроется выставка художников Ивана и Анны Юшковых
Четырехлетняя девочка погибла, выпав из окна в Зиме
«СОГАЗ-Мед»: Отговорка «меня с работы не отпускают» больше не действует
У выпускников ИГУ одни из лучших зарплат среди айтишников
В Тайшете новорожденную девочку оставили в подъезде жилого дома
Европейские игры 2019 в Минске: дзюдоистка из Братска завоевала серебряную медаль
Карта озер и лучших мест для рыбалки в Иркутской области: ищите 26 июня в ежедневном выпуске
Подрядчик за свой счет переделает некачественный ремонт на улице Красноярской в Иркутске
Губернатор Иркутской области обратился к омбудсмену страны в связи с задержанием регионального министра
Рейды по поиску пьяных водителей проведут иркутские полицейские
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Жительница Пивоварихи утонула во время ночного купания на озере Юнатка под Иркутском
Прошагала по лесу 17 километров: полицейские наградили пенсионеров из Черемховского района, которые нашли заблудившуюся девочку
Из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Иркутской области
Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском
Два торговых центра закрыли из-за нарушений правил безопасности в Братске
Водитель ВАЗа, спровоцировавший ДТП на улице Сергеева в Иркутске, сел за руль пьяным
Жителям Иркутской области выписано штрафов на 4, 5 миллиона рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Иркутянин стал чемпионом России по полетам на мотопараплане
Грозы и ливни ожидаются в Иркутской области 24 и 25 июня
ДТП на ул. Сергеева в Иркутске: пострадали пять человек
Сто лиц Восточной Сибири: встречу 26 июня посвятят 100-летию Гражданской войны в России
Гороскоп на 24 июня от бурятских лам: сегодня выгодно брать кредит