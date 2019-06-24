2019-06-24T15:01:33+03:00
Происшествия

Четырехлетняя девочка погибла, выпав из окна в Зиме

После падения с четвертого этажа ребенка доставили в больницу, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Четырехлетняя девочка погибла, выпав из окна в ЗимеЧетырехлетняя девочка погибла, выпав из окна в ЗимеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В одном из дворов в Зиме, произошла трагедия, которая унесла жизнь ребенка. Четырехлетняя девочка играла в квартире, оставшись на несколько минут без присмотра, она забралась на подоконник и открыла раму. Ребенка упавшего с четвертого этажа доставили в больницу, однако несмотря на все усилия медиков, спасти малышку не удалось. Все детали ЧП выясняют следователи, СУ СК России по Иркутской области проводит дослественную проверку.

- Аналогичный несчастный случай произошел в Усольском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ее с травмами доставили в больницу. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что ребенок находился на даче с бабушкой . Забравшись на подоконник она облокотилась на москитную сетку.

В региональном МВД приводят печальную статистику, что с начала года в Приангарье из окон выпало уже девять детей. Трое из них погибло. Полицейские призывают родителей быть внимательнее и не оставлять малышей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Одна мастерская — две судьбы»: в Иркутске откроется выставка художников Ивана и Анны Юшковых
Летний байкерский Новый год 2019 в Усолье-Сибирском пройдет 29 июня
«СОГАЗ-Мед»: Отговорка «меня с работы не отпускают» больше не действует
У выпускников ИГУ одни из лучших зарплат среди айтишников
В Тайшете новорожденную девочку оставили в подъезде жилого дома
Европейские игры 2019 в Минске: дзюдоистка из Братска завоевала серебряную медаль
Карта озер и лучших мест для рыбалки в Иркутской области: ищите 26 июня в ежедневном выпуске
Подрядчик за свой счет переделает некачественный ремонт на улице Красноярской в Иркутске
Губернатор Иркутской области обратился к омбудсмену страны в связи с задержанием регионального министра
Рейды по поиску пьяных водителей проведут иркутские полицейские
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Жительница Пивоварихи утонула во время ночного купания на озере Юнатка под Иркутском
Прошагала по лесу 17 километров: полицейские наградили пенсионеров из Черемховского района, которые нашли заблудившуюся девочку
Из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Иркутской области
Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском
Два торговых центра закрыли из-за нарушений правил безопасности в Братске
Водитель ВАЗа, спровоцировавший ДТП на улице Сергеева в Иркутске, сел за руль пьяным
Жителям Иркутской области выписано штрафов на 4, 5 миллиона рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Иркутянин стал чемпионом России по полетам на мотопараплане
Грозы и ливни ожидаются в Иркутской области 24 и 25 июня
ДТП на ул. Сергеева в Иркутске: пострадали пять человек
Сто лиц Восточной Сибири: встречу 26 июня посвятят 100-летию Гражданской войны в России
Гороскоп на 24 июня от бурятских лам: сегодня выгодно брать кредит