Четырехлетняя девочка погибла, выпав из окна в Зиме

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-24T15:01:33+03:00

После падения с четвертого этажа ребенка доставили в больницу, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось

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В одном из дворов в Зиме, произошла трагедия, которая унесла жизнь ребенка. Четырехлетняя девочка играла в квартире, оставшись на несколько минут без присмотра, она забралась на подоконник и открыла раму. Ребенка упавшего с четвертого этажа доставили в больницу, однако несмотря на все усилия медиков, спасти малышку не удалось. Все детали ЧП выясняют следователи, СУ СК России по Иркутской области проводит дослественную проверку.

- Аналогичный несчастный случай произошел в Усольском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ее с травмами доставили в больницу. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что ребенок находился на даче с бабушкой . Забравшись на подоконник она облокотилась на москитную сетку.

В региональном МВД приводят печальную статистику, что с начала года в Приангарье из окон выпало уже девять детей. Трое из них погибло. Полицейские призывают родителей быть внимательнее и не оставлять малышей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU