«Одна мастерская — две судьбы»: в Иркутске откроется выставка художников Ивана и Анны Юшковых
Жителей и гостей областного центра приглашают на открытие выставки известных сибирских художников: Ивана и Анны Юшковой. Она пройдет в главном здании Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачева. Вход на мероприятие свободный.
-Всего в выставке представлено более 70 работ, - цитирует ИА «Байкал Инфо» пресс-службу Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачева. – Также в рамках работы экспозиции планируется издание альбома-каталога, посвященного творчеству художников.
Выставка откроется 27 июня в 16.00 и будет рабоать до 4 августа.
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