2019-06-24T16:13:02+03:00
Происшествия

Воров, разбиравших могильные оградки на металлолом, поймали в Иркутске

Ими оказались двое мужчин 25 и 27 лет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Воров, разбиравших могильные оградки на металлолом, поймали в Иркутске. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.Воров, разбиравших могильные оградки на металлолом, поймали в Иркутске. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
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В Иркутске поймали расхитителей могильных оградок. Без зазрений совести двое мужчин разбирали конструкции, чтобы сдать их на металлолом. Выйти на их след помог патрульный экипаж Росгвардии, который патрулируя Глазковское кладбище, заметил подозрительного человека. Несмотря на то, что было уже темно, он активно закидывал разобранные могильные оградки в грузовик.

- Мужчина пояснил патрульным, что работает в службе такси и всего лишь выполняет заказ, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области. – Вместе они поехали по конечному адресу, где и задержали похитетелей.

Ими оказались двое местных жителей 25 и 27 лет, которые рассказали полицейским что заранее разобрали оградки и заказали такси. Похищенные конструкции они планировали сдать на металлолом. В МВД продолжают выяснять все детали случившегося. Проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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