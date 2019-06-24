Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-24T16:48:06+03:00

Изменить размер текста: A A

«Внимание, пожарная тревога», - такую фразу услышали через громкоговорители персонал и посетители ТРЦ «Карамель». Работники торгового центра поспешили вывести всех людей из здания, к которому уже начинали съезжаться пожарные машины.

- Пожарные проверили центр и не нашли следы огня и дыма, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Тревога оказалась ложной.

После того, как спасатели убедились в том, что угрозы нет, посетителям и персоналу ТРЦ «Карамель» разрешили вернуться в здание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сделал массаж сердца и потушил горящую квартиру: сельчанин из Иркутской области спас соседей на пожаре. Василия Масленникова из села Ользоны уже представили к награде. (подробности).

Вспомнил уроки медпомощи на боксе: сибиряк спас жизнь мужчине, которого переехал 30-тонный погрузчик. Денис Норенко из Усть-Кута помог пострадавшему и доставил его в больницу за 15 минут. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU