2019-06-24T16:48:06+03:00
Происшествия

Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске

Посетителей и персонал эвакуировали, но тревога оказалась ложной
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске. Фото: Николай Текалов.Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске. Фото: Николай Текалов.
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«Внимание, пожарная тревога», - такую фразу услышали через громкоговорители персонал и посетители ТРЦ «Карамель». Работники торгового центра поспешили вывести всех людей из здания, к которому уже начинали съезжаться пожарные машины.

- Пожарные проверили центр и не нашли следы огня и дыма, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Тревога оказалась ложной.

После того, как спасатели убедились в том, что угрозы нет, посетителям и персоналу ТРЦ «Карамель» разрешили вернуться в здание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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