Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске
«Внимание, пожарная тревога», - такую фразу услышали через громкоговорители персонал и посетители ТРЦ «Карамель». Работники торгового центра поспешили вывести всех людей из здания, к которому уже начинали съезжаться пожарные машины.
- Пожарные проверили центр и не нашли следы огня и дыма, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Тревога оказалась ложной.
После того, как спасатели убедились в том, что угрозы нет, посетителям и персоналу ТРЦ «Карамель» разрешили вернуться в здание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сделал массаж сердца и потушил горящую квартиру: сельчанин из Иркутской области спас соседей на пожаре. Василия Масленникова из села Ользоны уже представили к награде. (подробности).
Вспомнил уроки медпомощи на боксе: сибиряк спас жизнь мужчине, которого переехал 30-тонный погрузчик. Денис Норенко из Усть-Кута помог пострадавшему и доставил его в больницу за 15 минут. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU