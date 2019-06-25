Европейские игры в Минске 2019: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал два «золота»

СЕГОДНЯ 03:33 2019-06-25T03:33:25+03:00

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В Минске продолжаются II Европейские игры. И мы продолжаем радоваться за наших спортсменов. Накануне дзюдоистка из Братска Ирина Долгова завоевала серебряную медаль. И вот теперь Артем Черноусов принес в копилку нашей страны сразу два «золота».

- Первую награду высшей пробы Артём выиграл вместе со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В борьбе за первое место они обошли сербов и немцев.

Второй раз на пьедестал Артем взошел уже один. В финале личного зачета в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров Черноусов «настрелял» 241,4 очка. С этим результатом он установил новый рекорд Европейских игр. На втором месте в этом олимпийском упражнении – Олег Омельчук из Украины, на третьем - Лаурис Страутманис из Латвии.

На Европейских играх стрелка из Иркутска ждут еще два старта. Пожелаем Артему удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU