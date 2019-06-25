Первенство России по легкой атлетике в Саранске: у спортсменов Иркутской области - 4 медали

СЕГОДНЯ 04:35 2019-06-25T04:35:49+03:00

В копилке Приангарья — золото, два серебра и бронза

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Накануне в Саранске завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Спортсмены Иркутской области вернулись с всероссийского соревнования с четырьмя медалями.

- Среди юниоров в прыжках с шестом серебряным призером стал Михаил Шмыков с результатом 5 метров 40 сантиметров, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Еще один наш спортсмен 15-летний Матвей Волков остался без награды, он занял четвертое место, зато он выполнил норматив мастера спорта России.

Бронзовую медаль за командное выступление взяла наша юношеская команда в эстафете 4х100. Бежали Эдуард Полухин, Евгений Дронов, Александр Мамбергер и Никита Овсянников.

А золото в копилку Приангарья принесла Ольга Родиошкина, она выступала в беге на 800 метров. Второй в этой дисциплине финишировала также наша землячка — Ирина Гущенец, ставшая обладательницей серебряной награды.

ИСТОЧНИК KP.RU