Гороскоп 25 июня от бурятских лам: стрижка волос — к находке, а то и вовсе к повышению по службе

СЕГОДНЯ 05:27 2019-06-25T05:28:13+03:00

Гороскоп 25 июня вот бурятских лам: стрижка волос — к находке, а то и вовсе к повышению по службе Фото: Яна ЛИСИНА

Повезет тем, кто родился в Год мыши, змеи, лошади и свиньи

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Сегодня 23-й лунный день с элементом Гора, день Марса. По гороскопу от бурятских лам, вторник благоприятен для тех, кто родился в Год мыши, змеи, лошади и свиньи. В этот день все удастся с шитьем и кройкой. Может быть вечером успеете раскроить себе легкий летний сарафанчик?

Хорош день для ведения хозяйства, домашних дел, не плохо было бы прополоть огород. Жаль, что за окном дождь.... А если отправитесь сегодня в дорогу, то все задуманное обязательно исполниться.

Чего делать 25 июня никак нельзя? Отвечают ламы: копать колодец, бурить скважины на воду, устраиваться на работу, нанимать сиделку, работников, покупать коров и лошадей. День будет неблагоприятный для родившихся в Год обезьяны и курицы.

Еще ламы советуют, если хотите повышения по службе, подстригите 25 июня волосы.

ИСТОЧНИК KP.RU