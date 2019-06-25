Гороскоп 25 июня от бурятских лам: стрижка волос — к находке, а то и вовсе к повышению по службе
Сегодня 23-й лунный день с элементом Гора, день Марса. По гороскопу от бурятских лам, вторник благоприятен для тех, кто родился в Год мыши, змеи, лошади и свиньи. В этот день все удастся с шитьем и кройкой. Может быть вечером успеете раскроить себе легкий летний сарафанчик?
Хорош день для ведения хозяйства, домашних дел, не плохо было бы прополоть огород. Жаль, что за окном дождь.... А если отправитесь сегодня в дорогу, то все задуманное обязательно исполниться.
Чего делать 25 июня никак нельзя? Отвечают ламы: копать колодец, бурить скважины на воду, устраиваться на работу, нанимать сиделку, работников, покупать коров и лошадей. День будет неблагоприятный для родившихся в Год обезьяны и курицы.
Еще ламы советуют, если хотите повышения по службе, подстригите 25 июня волосы.
ИСТОЧНИК KP.RU