СЕГОДНЯ 06:18 2019-06-25T06:18:14+03:00

Два месяца без зарплаты: в селе Оса коммунальная компания задолжала своим работникам 313 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вернуть свои кровные, они смогли только с помощью приставов

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Рабочие жилищно-коммунальной компании из села Оса пожаловались в комиссию по трудовым спорам на то, что им уже второй месяц не выплачивают заработную плату. За это время по семи производствам, которые возбудили приставы, общая сумма долга составила 313 тысяч рублей.

- Руководство предприятия уведомили о сроках добровольного погашения, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.- А также о возможном наказании, которое последует, если требования проигнорируют.

После чего коммунальная фирма перевела своим рабочим 313 тысяч рублей и полностью погасила долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU