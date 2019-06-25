СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-25T07:17:12+03:00

20-летний парень разбился, выпав с 10 этажа в Иркутске. Фото: группа Инцидент Иркутск.

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ЧП случилось утром, 25 июня около 8.30, случайные прохожие нашли на тротуаре тело молодого человека. Это произошло напротив жилого комплекса «Зеон» по улице Партизанская 65.

- 20-летний иркутянин погиб, выпав из окна на десятом этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Обстоятельства гибели молодого человека выясняются, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU