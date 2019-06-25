2019-06-25T07:32:45+03:00
Происшествия

Младенца, подкинутого в подъезд в Тайшете, воспитывала 18-летняя мать-одиночка

Она уехала в Иркутск, а малышку оставила с ее бабушкой
Любовь АРБАТСКАЯ
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Младенца, подкинутого в подъезд в Тайшете, воспитывала 18-летняя мать-одиночкаМладенца, подкинутого в подъезд в Тайшете, воспитывала 18-летняя мать-одиночкаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские разбираются в истории с подкинутым ребенком в Тайшете. Напомним, прошлой ночью жительница дома по улице Свободы нашла в подъезде возле своих дверей младенца, завернутого в одеяло. Крошку явно оставили одну насовсем – рядом с ней лежал пакет с детскими вещичками. Пеленки, распашонки…

Так вот, как удалось выяснить "Комсомолке", мама крошки - 18-летняя девушка, без мужа, без образования. 20 июня она уехала в Иркутск, а малышку оставила с бабушкой. Когда ее ждать обратно домой, девушка не предупреждала.

- Сотрудники полиции изучили камеры видео наблюдения, опросили свидетелей и очевидцев, проверили подучетные семьи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - По итогам проверки примут правовое решение.

Трехмесячная кроха - крепкая, здоровенькая - пока находится в Тайшетской районной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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