2019-06-25T09:22:52+03:00
Общество

Около 10 тысяч человек уже пострадали от укусов клещей в Иркутской области

Шести пострадавшим поставили диагноз "клещевой энцефалит"
Анна ПОПОВА
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В Иркутской области с начала сезона активности клещей кровососущие укусили 9755 человекВ Иркутской области с начала сезона активности клещей кровососущие укусили 9755 человекФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники Роспотребнадзора вновь выяснили, как обстоит ситуация с активностью клещей в Иркутской области. Оказалось, что с начала сезона активности кровососущих насекомых, в специализированные центры обратились 9755 человек, которых укусили клещи. Несмотря на то, что эта цифра достаточно большая, случаев присасывания паразитов в этом году оказалось на три процента меньше, чем в прошлом.

- Наши специалисты исследовали 5556 клещей, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. – 1 процент из них оказался заражен клещевым энцефалитом, у 20,5 процентов обнаружился боррелиоз, а 8,2 процента кровососущих были носителями других инфекций.

На данный момент в Иркутской области поставили диагноз “клещевой энцефалит” 6 пациентам, а у 9 человек обнаружили боррелиоз. Чтобы сократить количество заражений клещевыми инфекциями, сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят обработки мест массового пребывания людей специальным составом, который убивает всех кровососов. На данный момент уже обработано 1929,8 гектаров, особое внимание уделяется летним лагерям, школам, детским садам, паркам и кладбищам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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