2019-06-25T09:58:54+03:00
Происшествия

ДТП в Братске: такси столкнулось с легковым автомобилем, один человек погиб, трое пострадали

53-летний таксист скончался на месте аварии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Братске: такси столкнулось с легковым автомобилем, один человек погиб, трое пострадали. Фото: Отдел пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Братское».ДТП в Братске: такси столкнулось с легковым автомобилем, один человек погиб, трое пострадали. Фото: Отдел пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Братское».
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В Братске произошло смертельное ДТП. На улице Промышленная столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной версии, авария произошла после того, как 53-летний таксист, находившийся за рулем «Тойота Камри», не уступил дорогу «Хонда Аккорд».

- Водитель такси скончался на месте ДТП, - сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Братское». – Двух его пассажирок, женщин 25 и 32 лет, а также 35-летнего водителя «Хонды» отвезли в больницу.

Инспекторы ГИБДД выясняют подробности случившегося и просят откликнуться возможных свидетелей аварии. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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