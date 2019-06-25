Сергей Сокол о ситуации с лифтами в домах Ангарска: За подрядчиками должен быть жесткий контроль

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-25T10:06:33+03:00

Спикер ЗакСобрания Иркутской области побывал в городе нефтехимиков, жители которого пожаловались ему на опасные лифты в домах

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Депутатам весной этого года начали поступать жалобы от жителей одного из многоквартирных домов Ангарска. Они сетовали, что вот уже полгода не могут добиться запуска новых лифтов. В конце мая спикер областного парламента Сергей Сокол встретился с жильцами и с представителями управляющей компании. Ситуацию взял под контроль. Тогда было озвучено, что проблема будет решена через две недели.

Во вторник, 25 июня, спикер снова побывал в городе нефтехимиков, как и обещал. Лифты в доме запущены.

Всего в Ангарске в 2018 году были заменены 103 лифта. По состоянию на конец мая 2019 года Ростехнадзором введено в эксплуатацию только 83 из них.

- Жители, а среди них много людей преклонного возраста, инвалидов и семей с детьми, стали заложниками недобросовестности подрядчика, - говорит Сергей Сокол. - Они заплатили за капремонт, а в результате получили несколько месяцев бытовых мучений. Сегодня мы ситуацию изменили, но очевидно, что повторение такого больше недопустимо. Мы и дальше будем защищать людей от безответственности и разгильдяйства таких подрядчиков.

Также спикер добавил, что решение проблем с качеством и сроками выполнения работ не должно зависеть от приезда председателя или депутатов в территорию. Проблема с лифтами есть и в других городах Приангарья. Тревожные сигналы поступили, например, из Усть-Илимска. Здесь та же компания, которая проводила замену лифтов в Ангарске, выиграла тендер на аналогичные работы на общую сумму около 119 млн рублей. Местные жители, учитывая репутацию подрядчика, обеспокоены возможностью повторения ангарской ситуации. Депутаты думы Усть-Илимска, в свою очередь, выступают за проверку законности проведения торгов, по результатам которых заключен контракт, в частности того, как подрядчик, на которого было заведено уголовное дело, смог принять участие в конкурсных процедурах.

Сергей Сокол заметил, что случившееся в Ангарске и обеспокоенность жителей других территорий говорят о наличии серьезных проблем в реализации программы капремонта в целом в регионе.

-- Ситуацию в корне необходимо менять. Когда люди добросовестно платят за коммунальные услуги и взносы в фонд капитального ремонта, они должны получать качественные и своевременные услуги, – подытожил спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU