2019-06-25T10:06:33+03:00
Общество

Сергей Сокол о ситуации с лифтами в домах Ангарска: За подрядчиками должен быть жесткий контроль

Спикер ЗакСобрания Иркутской области побывал в городе нефтехимиков, жители которого пожаловались ему на опасные лифты в домах
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутатам весной этого года начали поступать жалобы от жителей одного из многоквартирных домов Ангарска. Они сетовали, что вот уже полгода не могут добиться запуска новых лифтов. В конце мая спикер областного парламента Сергей Сокол встретился с жильцами и с представителями управляющей компании. Ситуацию взял под контроль. Тогда было озвучено, что проблема будет решена через две недели.

Во вторник, 25 июня, спикер снова побывал в городе нефтехимиков, как и обещал. Лифты в доме запущены.

Всего в Ангарске в 2018 году были заменены 103 лифта. По состоянию на конец мая 2019 года Ростехнадзором введено в эксплуатацию только 83 из них.

- Жители, а среди них много людей преклонного возраста, инвалидов и семей с детьми, стали заложниками недобросовестности подрядчика, - говорит Сергей Сокол. - Они заплатили за капремонт, а в результате получили несколько месяцев бытовых мучений. Сегодня мы ситуацию изменили, но очевидно, что повторение такого больше недопустимо. Мы и дальше будем защищать людей от безответственности и разгильдяйства таких подрядчиков.

Также спикер добавил, что решение проблем с качеством и сроками выполнения работ не должно зависеть от приезда председателя или депутатов в территорию. Проблема с лифтами есть и в других городах Приангарья. Тревожные сигналы поступили, например, из Усть-Илимска. Здесь та же компания, которая проводила замену лифтов в Ангарске, выиграла тендер на аналогичные работы на общую сумму около 119 млн рублей. Местные жители, учитывая репутацию подрядчика, обеспокоены возможностью повторения ангарской ситуации. Депутаты думы Усть-Илимска, в свою очередь, выступают за проверку законности проведения торгов, по результатам которых заключен контракт, в частности того, как подрядчик, на которого было заведено уголовное дело, смог принять участие в конкурсных процедурах.

Сергей Сокол заметил, что случившееся в Ангарске и обеспокоенность жителей других территорий говорят о наличии серьезных проблем в реализации программы капремонта в целом в регионе.

-- Ситуацию в корне необходимо менять. Когда люди добросовестно платят за коммунальные услуги и взносы в фонд капитального ремонта, они должны получать качественные и своевременные услуги, – подытожил спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соревнования по паркуру пройдут в Иркутске в День молодежи
ДТП в Братске: такси столкнулось с легковым автомобилем, один человек погиб, трое пострадали
Международный фестиваль “Ночь Ехора” состоится 29 июня в Улан-Удэ
В Бурятии мусорный оператор выставил счет умершей женщине
Около 10 тысяч человек уже пострадали от укусов клещей в Иркутской области
Младенца, подкинутого в подъезд в Тайшете, воспитывала 18-летняя мать-одиночка
Иркутские бизнес-клиенты стали больше пользоваться личным кабинетом от «Ростелекома»
20-летний парень разбился, выпав с 10 этажа в Иркутске
ТПП Восточной Сибири приглашает предпринимателей к участию в Байкальском международном форуме партнеров
Два месяца без зарплаты: в селе Оса коммунальная компания задолжала своим работникам 313 тысяч рублей
Гороскоп 25 июня от бурятских лам: стрижка волос — к находке, а то и вовсе к повышению по службе
Дарт Вейдер в иркутской зоогалерее: упавший со скалы на Байкале косуленок выжил и получил имя
Первенство России по легкой атлетике в Саранске: у спортсменов Иркутской области - 4 медали
Человек и природа 2019: в рамках фестиваля в Иркутске покажут 32 фильма из 13 стран
Европейские игры в Минске 2019: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал два «золота»
Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске
Воров, разбиравших могильные оградки на металлолом, поймали в Иркутске
«Одна мастерская — две судьбы»: в Иркутске откроется выставка художников Ивана и Анны Юшковых
Четырехлетняя девочка погибла, выпав из окна в Зиме
Летний байкерский Новый год 2019 в Усолье-Сибирском пройдет 29 июня
«СОГАЗ-Мед»: Отговорка «меня с работы не отпускают» больше не действует