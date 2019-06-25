Сергей Сокол о ситуации с лифтами в домах Ангарска: За подрядчиками должен быть жесткий контроль
Депутатам весной этого года начали поступать жалобы от жителей одного из многоквартирных домов Ангарска. Они сетовали, что вот уже полгода не могут добиться запуска новых лифтов. В конце мая спикер областного парламента Сергей Сокол встретился с жильцами и с представителями управляющей компании. Ситуацию взял под контроль. Тогда было озвучено, что проблема будет решена через две недели.
Во вторник, 25 июня, спикер снова побывал в городе нефтехимиков, как и обещал. Лифты в доме запущены.
Всего в Ангарске в 2018 году были заменены 103 лифта. По состоянию на конец мая 2019 года Ростехнадзором введено в эксплуатацию только 83 из них.
- Жители, а среди них много людей преклонного возраста, инвалидов и семей с детьми, стали заложниками недобросовестности подрядчика, - говорит Сергей Сокол. - Они заплатили за капремонт, а в результате получили несколько месяцев бытовых мучений. Сегодня мы ситуацию изменили, но очевидно, что повторение такого больше недопустимо. Мы и дальше будем защищать людей от безответственности и разгильдяйства таких подрядчиков.
Также спикер добавил, что решение проблем с качеством и сроками выполнения работ не должно зависеть от приезда председателя или депутатов в территорию. Проблема с лифтами есть и в других городах Приангарья. Тревожные сигналы поступили, например, из Усть-Илимска. Здесь та же компания, которая проводила замену лифтов в Ангарске, выиграла тендер на аналогичные работы на общую сумму около 119 млн рублей. Местные жители, учитывая репутацию подрядчика, обеспокоены возможностью повторения ангарской ситуации. Депутаты думы Усть-Илимска, в свою очередь, выступают за проверку законности проведения торгов, по результатам которых заключен контракт, в частности того, как подрядчик, на которого было заведено уголовное дело, смог принять участие в конкурсных процедурах.
Сергей Сокол заметил, что случившееся в Ангарске и обеспокоенность жителей других территорий говорят о наличии серьезных проблем в реализации программы капремонта в целом в регионе.
-- Ситуацию в корне необходимо менять. Когда люди добросовестно платят за коммунальные услуги и взносы в фонд капитального ремонта, они должны получать качественные и своевременные услуги, – подытожил спикер.
ИСТОЧНИК KP.RU