Бросил вызов сибирской природе: ультрамарафонец Дмитрий Ерохин вновь попытается пробежать 2000 километров вокруг Байкала
Известный российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин во второй раз попытается пробежать вокруг Байкала. Он собирается преодолеть 2000 километров пути по дорогам, скалам и равнинам. Ультрамарафонец изучил подробную карту прибрежных территорий Священного озера, обсудил маршрут с директором Баргузинского заповедника, через который пройдет значительная часть его пути, и отправился в дорогу. Завершить свой длительный поход Дмитрий Ерохин планирует уже через 50 дней - 29 июля.
- Я стартовал в 9 утра, 24 июня, с площади Советов в селе Баргузин, - сообщил Дмитрий Ерохин на своей странице в Facebook, - буду устанавливать новые рекорды!
Кстати, обойти вокруг Байкала пешком раньше уже пробовали и другие экстремалы. Например, в 1992 году спортсмены Эраст Бутаков и Владимир Михайлюк прошли 1800 километров вдоль Священного озера за 73 дня. Именно их рекордом и вдохновился Дмитрий Ерохин, когда попробовал обойти вокруг Байкала в первый раз. Это произошло в 2016 году. Спортсмен уже прошел 1200 километров, пробежал через тайгу и даже дважды встретился с медведем, но вдруг случилось нечто более страшное: Дмитрия укусил энцефалитный клещ, и ему пришлось лечь в больницу. Тогда он не воспринял всерьез те угрозы, которые могли ждать его на пути и не застраховал свою жизнь. Поэтому деньги на лечение ультрамарафонца от клещевого энцефалита собирали буквально всем миром. Спортсмен был очень расстроен – ведь до финиша оставалось добежать всего 600 километров! Он вернулся домой, где как следует подлечился и начал усердно тренироваться, чтобы взять реванш у суровой байкальской природы. Теперь Дмитрий точно знает, какие преграды ждут его на пути, и готов к любым испытаниям.
ИСТОЧНИК KP.RU