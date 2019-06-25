Бросил вызов сибирской природе: ультрамарафонец Дмитрий Ерохин вновь попытается пробежать 2000 километров вокруг Байкала

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-25T12:52:14+03:00

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Известный российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин во второй раз попытается пробежать вокруг Байкала. Он собирается преодолеть 2000 километров пути по дорогам, скалам и равнинам. Ультрамарафонец изучил подробную карту прибрежных территорий Священного озера, обсудил маршрут с директором Баргузинского заповедника, через который пройдет значительная часть его пути, и отправился в дорогу. Завершить свой длительный поход Дмитрий Ерохин планирует уже через 50 дней - 29 июля.

- Я стартовал в 9 утра, 24 июня, с площади Советов в селе Баргузин, - сообщил Дмитрий Ерохин на своей странице в Facebook, - буду устанавливать новые рекорды!

Кстати, обойти вокруг Байкала пешком раньше уже пробовали и другие экстремалы. Например, в 1992 году спортсмены Эраст Бутаков и Владимир Михайлюк прошли 1800 километров вдоль Священного озера за 73 дня. Именно их рекордом и вдохновился Дмитрий Ерохин, когда попробовал обойти вокруг Байкала в первый раз. Это произошло в 2016 году. Спортсмен уже прошел 1200 километров, пробежал через тайгу и даже дважды встретился с медведем, но вдруг случилось нечто более страшное: Дмитрия укусил энцефалитный клещ, и ему пришлось лечь в больницу. Тогда он не воспринял всерьез те угрозы, которые могли ждать его на пути и не застраховал свою жизнь. Поэтому деньги на лечение ультрамарафонца от клещевого энцефалита собирали буквально всем миром. Спортсмен был очень расстроен – ведь до финиша оставалось добежать всего 600 километров! Он вернулся домой, где как следует подлечился и начал усердно тренироваться, чтобы взять реванш у суровой байкальской природы. Теперь Дмитрий точно знает, какие преграды ждут его на пути, и готов к любым испытаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU