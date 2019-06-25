Жарим мясо: иркутян приглашают посетить фестиваль гриля на "Горе соболиной"

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-25T13:39:00+03:00

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В эту субботу, 29 июня, на горнолыжном курорте "Гора соболиная" состоится ежегодный фестиваль для любителей жареного мяса Grill Fest 2019. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia. На нем кулинары со всей Иркутской области будут соревноваться в умении готовить аппетитные блюда на гриле.

- В этом году повара могут попытать счастья в следующих номинациях: "самое вкусное блюдо", "оригинальная подача", "самый веселый коллектив", "оригинальный соус", "самое необычное название" и "лучшая идея для салата", - сообщают организаторы мероприятия.

Если вы любите готовить на гриле, то легко можете принять участие в фестивале Grill Fest. Все блюда для конкурса можно будет приготовить только из определенного набора продуктов, который будет одинаковым для всех. В свое блюдо можно будет добавить только один оригинальный ингредиент. А, если вам больше по душе не готовка, а, собственно, поедание готовых блюд, то вам тоже будет чем заняться: на фестивале будут проводиться различные дегустации. Не переживайте - мяса хватит на всех! Также в рамках фестиваля будут проводиться концерты, мастер-классы по кулинарии и веселые конкурсы. Мероприятие начнется 29 июня в 13:00 - не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU