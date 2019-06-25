Пьяный водитель «Toyota Land Cruiser» сбил двоих пенсионеров на улице Трилиссера в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-25T14:36:14+03:00

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На улице Трилиссера в Иркутске произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Вечером 23 июня нетрезвый водитель внедорожника «Toyota Land Cruiser» сдавал назад и не заметил, что в этот момент мимо иномарки проходила семейная пара.

- 61-летний мужчина и 58-летняя женщина получили ушибы и переломы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области. – После того, как их осмотрели врачи скорой помощи, пострадавших отвезли в больницу.

Водитель внедорожника прошел медосвидетельствование, которое подтвердило, что мужчина был пьян. Полицейские уже составили на него административный протокол, а его престижную иномарку отправили на штраф-стоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU