2019-06-25T15:05:15+03:00
Происшествия

В Усолье-Сибирском полицейские задержали наркокурьера с помощью "проверочной закупки"

При обыске у него было обнаружено 6 грамм запрещенных веществ
Анна ПОПОВА
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В Усолье-Сибирском полицейские задержали наркокурьера с помощью "проверочной закупки"В Усолье-Сибирском полицейские задержали наркокурьера с помощью "проверочной закупки"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На днях полицейские в Иркутской области задержали очередного распространителя наркотиков. Информация об этом появилась на портале Usolie.info. В ходе операции "мак" оперативники из Усолья-Сибирского исследовали территорию города, чтобы обнаружить распространителей запрещенных веществ. И вот они вышли на след наркокурьера.

Вывести торговца запрещенными веществами на чистую воду они решили при помощи "проверочной закупки". Сотрудники полиции связались с ним и договорились о покупке "дозы". В условленное время распространитель запрещенных веществ пришел на место встречи, где его уже ждали оперативники. Они задержали наркокурьера и отвезли в участок.

- При обыске у 42-летнего жителя Усолья-Сибирского было обнаружено 3 грамма запрещенного вещества, - сообщили в пресс-службе МВД "Усольский". - После этого оперативники проверили его квартиру, где нашли еще 3 грамма наркотиков.

В отношении наркокурьера уже возбуждено уголовное дело за сбыт и хранение запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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