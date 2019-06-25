После массового отравления шаурмой администрация Братска попросила Роспотребнадзор проверить все закусочные

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-25T14:50:47+03:00

Такое решение было принято после того, как с жалобами на пищевое отравление пожаловались 13 человек

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В Братске продолжают разбираться в обстоятельствах массового отравления, которое произошло с 22 по 23 июня. Напомним, что в эти дни за помощью врачей обратились сразу 13 человек. Восемь из них госпитализировали в инфекционное отделение. Среди них – 16 – летний подросток. Все они покушали шаурму в одной и той же закусочной на улице Кирова.

- Несмотря на надзорные каникулы, внеплановые проверки торговых объектов могут проводиться в случае возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, - объяснили в пресс-службе администрации Братска. – Поэтому было принято решение обратиться в Роспотребнадзор, чтобы внепланово проверить все закусочные с шаурмой в городе.

В самом же кафе, где и произошло массовое отравление, специалисты уже провели проверку. Там нашли насекомых и многие другие нарушения. За развитием событий следят в МВД и Следственном комитете, оба ведомства ждут результаты исследований Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU