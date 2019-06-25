2019-06-25T15:09:08+03:00
Общество

В Ангарске оштрафовали подрядчика, который провел некачественный ремонт дороги

Ему не заплатят за работу, пока качество асфальтового покрытия не будет соответствовать ГОСТам
Анна ПОПОВА
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В Ангарске оштрафовали подрядчика, который провел некачественный ремонт дорогиВ Ангарске оштрафовали подрядчика, который провел некачественный ремонт дорогиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Представители мэрии Ангарска приняли решение оштрафовать подрядчика, который проводил ремонт дороги на улицах Чайковского и Алешина. Информация об этом появилась на портале "Живой Ангарск". Претензии к компании появились из-за того, что рабочие и строительная техника приступили к ремонту дороги на 22 дня позже срока, который был указан в контракте. За это компанию оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

Сейчас ремонтники сняли асфальтовое покрытие на указанных участках улиц сняли асфальт и заменили бордюрный камень. Но специалисты заметили, что нижний слой дороги быстро придет в негодность и его необходимо сделать более качественным. Сотрудники мэрии Ангарска объявили подрядчику, что не будут расплачиваться с ним за работу, пока дорожное покрытие не будет отвечать всем возможным ГОСТам. Ремонтники возобновят работы на улицах Чайковского и Алешина, как только позволят погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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