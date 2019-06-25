2019-06-25T16:54:53+03:00
Спорт

Самый меткий: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал третье золото на II Европейских играх

Впереди у Артема Черноусова еще один старт
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самый меткий: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал третье золото на II Европейских играх. Фото: страница министерства спорта Иркутской области в соцсетях.Самый меткий: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал третье золото на II Европейских играх. Фото: страница министерства спорта Иркутской области в соцсетях.
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Иркутский стрелок Артем Черноусов продолжает покорять пьедестал II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходят в Минске. Сибиряк выиграл уже третью золотую медаль престижных международных соревнований.

- Артем вместе с москвичкой Маргаритой Ломовой показал лучший результат в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных команд, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Серебро выиграли латвийцы Агата Расмане и Лаурис Страутманис, бронзовые награды – Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии.

Напомним, ранее Артем уже выиграл золото в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд. Вторую награду высшей пробы он взял в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин.

28 июня Артем Черноусов попробует выиграть четвертую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди смешанных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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