СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-26T07:05:11+03:00

Отключение горячей воды в Октябрьском округах в Иркутске 2019: трубы останутся холодными до 20.00 26 июня Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Это связано с ремонтными работами на телпосетях

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В Иркутске продолжаются плановые отключения горячей воды. Конечно, остаться без привычного комфорта неприятно, но делается это для проведения необходимых гидроиспытаний. С их помощью специалисты находят потенциально уязвимые места. Именно такой участок нашли в Октябрьском округе. Из-за чего жителям 20 домов продлили отключение горячего водоснабжения горячей воды в Иркутске до 20.00 26 июня. Об этом их уже предупредили представители управляющих компаний.

Напомним, что ранее включить трубы планировали к 21 июня.

КОНКРЕТНО

Список домов, в которых продлили отключение горячего водоснабжения горячей воды в Иркутске

- Карла Либкнехта 94

- Подгорная 41, 43 1-2, 64, 66, 68а, 78

- Александра Невского 2, 4, 6

- Партизанская 65, 67, 69, 71, 71а, 77

-Ямская 4, 12

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ИСТОЧНИК KP.RU