2019-06-26T13:15:07+03:00
Общество

Следственный комитет начал проверку массового отравления шаурмой в Братске

В больницы с жалобами на боли в животе, обратились, как минимум 13 человек
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Следственный комитет начал проверку массового отравления шаурмой в Братске.Следственный комитет начал проверку массового отравления шаурмой в Братске.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следственный комитет начал доследственную проверку массового отравления шаурмой в Братске. Напомним, что с 22 по 23 июня медикам стали поступать многочисленные звонки от братчан, которые жаловались на боли в животе. Как оказалось, все они покушали шаурму в одном и том же кафе на улице Кирова.

- Проводится доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - цитирует ИА Irkutskmedia пресс-службу СУ СК России по Иркутской области. - Следователи допрашивают работников заведения, а также всех пострадавших.

Пока специалисты Роспотребнадзора продолжают исследовать собранные в кафе образцы еды и продуктов. Администрация Братска уже обратилась к санитарным врачам с просьбой проверить все подобные заведения в городе. Эпидемиологическое расследование продолжается.

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После массового отравления шаурмой администрация Братска попросила Роспотребнадзор проверить все закусочные. Такое решение было принято после того, как с жалобами на пищевое отравление пожаловались 13 человек. (подробности).

Массовое отравление шаурмой в Братске: восемь человек попали в больницу. После массового отравления шаурмой в Братске, недовольные клиенты готовятся подать на общепит в суд. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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