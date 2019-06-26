Следственный комитет начал проверку массового отравления шаурмой в Братске

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-26T13:15:07+03:00

В больницы с жалобами на боли в животе, обратились, как минимум 13 человек

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Следственный комитет начал доследственную проверку массового отравления шаурмой в Братске. Напомним, что с 22 по 23 июня медикам стали поступать многочисленные звонки от братчан, которые жаловались на боли в животе. Как оказалось, все они покушали шаурму в одном и том же кафе на улице Кирова.

- Проводится доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - цитирует ИА Irkutskmedia пресс-службу СУ СК России по Иркутской области. - Следователи допрашивают работников заведения, а также всех пострадавших.

Пока специалисты Роспотребнадзора продолжают исследовать собранные в кафе образцы еды и продуктов. Администрация Братска уже обратилась к санитарным врачам с просьбой проверить все подобные заведения в городе. Эпидемиологическое расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU