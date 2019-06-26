Жителей Усолья-Сибирского приглашают принять участие в праздновании Дня Беларуси

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-26T14:39:27+03:00

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Жителей Усолья приглашают на День Беларуси. Торжественное мероприятие, посвященное государственному празднику братской республики, состоится 6 июля на уличной площадке Дома культура Мир.

- Гостей мероприятия ждет выступление творческих коллективов города и области, - сообщает портал usolie.info. – А также белорусские народные игры и забавы.

Кроме этого, каждый желающий сможет посетить мастер – классы или посмотреть выставку-продажу изделий декоративно – прикладного творчества. Еще одним приятным сюрпризом станет дегустация национальной кухни.

Торжественное открытие праздника состоится в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU