Помогите найти человека: 45-летний мужчина ушел в лес под Иркутском и пропал
Лето. Жители деревень ходят в тайгу: по грибы, по ягоды. Кто-то собирает лечебные травы. Вот и 45-летний Александр Шевелев, скорее всего, решил сходить в лес за чем-нибудь к столу. И пропал в районе деревень Куда и Плишкино, что под Иркутском.
Итак, какие приметы пропавшего? Он не слишком высокий - около 170 сантиметров ростом, среднего телосложения. Одет был в синюю джинсовую куртку, серые спортивные брюки, черные тапочки со шнурками. С собой взял всего лишь белый пакет из-под сахара.
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.
Тем, кто его видел, нужно обратиться в службу спасения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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