2019-07-07T11:11:02+03:00
Происшествия

Помогите найти человека: 45-летний мужчина ушел в лес под Иркутском и пропал

Александр Шевелев вышел из деревни Куда 11 июня
Любовь АРБАТСКАЯ
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Помогите найти человека: 45-летний мужчина ушел в лес под Иркутском и пропал. Фото: страница поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.Помогите найти человека: 45-летний мужчина ушел в лес под Иркутском и пропал. Фото: страница поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.
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Лето. Жители деревень ходят в тайгу: по грибы, по ягоды. Кто-то собирает лечебные травы. Вот и 45-летний Александр Шевелев, скорее всего, решил сходить в лес за чем-нибудь к столу. И пропал в районе деревень Куда и Плишкино, что под Иркутском.

Итак, какие приметы пропавшего? Он не слишком высокий - около 170 сантиметров ростом, среднего телосложения. Одет был в синюю джинсовую куртку, серые спортивные брюки, черные тапочки со шнурками. С собой взял всего лишь белый пакет из-под сахара.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.

Тем, кто его видел, нужно обратиться в службу спасения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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