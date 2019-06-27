Роспотребнадзор не рекомендует купаться у ледокола «Ангара» в Иркутске
Открыть пляж в Иркутске можно только с разрешения Роспотребнадзора и после получения соответствующих разрешающих документов.
- Один из них - санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования, - сообщает Роспотребнадзор России по Иркутской области. - Заключение выдается после обращения к нам органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих рекреационные зоны. В 2019-ом не было ни одного запроса.
Тем не менее, специалисты продолжают проводить контроль качества воды в излюбленных местах массового отдыха сибиряков. И к сожалению, новости снова не радостные. В этот раз лабораторные анализы показали, что купаться у ледокола «Ангара» в Иркутске опасно для здоровья.
Под запрет также попали пляжи на реке Ангара в селе Олонки Боханского района, на реке Иркут в поселке Горького и в Братском водохранилище. В скором времени там появятся таблички, предупреждающие о запрете купания.
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ИСТОЧНИК KP.RU