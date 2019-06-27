2019-06-27T03:57:30+03:00
Общество

Выплатит 600 тысяч рублей и 3 года пробудет в колонии братчанин после драки

Он причинил своего оппоненту тяжкий вред здоровью
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Выплатит 600 тысяч рублей и 3 года пробудет в колонии братчанин после дракиВыплатит 600 тысяч рублей и 3 года пробудет в колонии братчанин после дракиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Дело было летом прошлого года в парке 14-го микрорайона в городе Братск Иркутской области. Тогда между двумя мужчинами началась драка, закончившаяся печально для обоих из них. Один получил инвалидность, второй — судимость.

В суде доказано, что обвиняемый умышленно нанес 48-летнему местному жителю множественные удары кулаком в челюсть. Результатом драки для одного из них стало психическое расстройство в связи с перенесенной черепно-мозговой травмой и инвалидность 3 группы, для второго — 3 года колонии общего режима и выплата компенсации в размере 600 тысяч рублей пострадавшему.

- Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего за собой психическое расстройство», - сообщает Прокуратура города Братска.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Паводки, град и 600 затопленных домов: как пережили жители Иркутской области ночь на 27 июня
350 кв.м в огне: горит крыша здания на Култукской в Иркутске
Роспотребнадзор не рекомендует купаться у ледокола «Ангара» в Иркутске
ДТП в Иркутске: на Синюшке автобус № 480 столкнулся с легковым авто и мотоциклом
Иркутянин незаконно пристроил себе комнату на крыше многоэтажки в Академгородке
Жителей Усолья-Сибирского приглашают принять участие в праздновании Дня Беларуси
Почти 25 миллионов рублей выделят на ремонт лестниц в Иркутске
Житель Бурятии убил 16-летнюю девушку за отказ в интиме
Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят 28 июня в Иркутской области
Следственный комитет начал проверку массового отравления шаурмой в Братске
Вендетта по – сибирски: иркутянка, поссорившаяся со своим знакомым, подожгла его автомобиль «Мерседес»
Экстренное предупреждение МЧС: под угрозой подтопления Тулун, Нижнеудинск и Бирюсинск
Из-за летних паводков режим ЧС ввели в поселке Соляная
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске с 14.00 продлен до 3 июля
Грузовик «УРАЛ», перевозивший вахтовиков, перевернулся в Бодайбинском районе, один человек погиб, пятеро пострадали
Дворы в Правобережном округе Иркутска преобразятся
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: сотрудничество палаты и Фонда развития промышленности Иркутской области дает реальные результаты
Подтвержден высокий научный авторитет журнала ИГУ
Отключение горячей воды в Октябрьском округах в Иркутске 2019: трубы останутся холодными до 20.00 26 июня
Среди выпускников школ Братска 56 золотых медалистов
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
ДТП в Братском районе: в лобовом столкновении двух легковушек погиб один человек
Вместо варикоза получила некроз: иркутянка отсудила около 385 тысяч рублей за некачественное лечение
Убил из ревности и подался в бега: в Бурятии поймали мужчину, который три года скрывался от суда