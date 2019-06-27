СЕГОДНЯ 03:57 2019-06-27T03:57:30+03:00

Выплатит 600 тысяч рублей и 3 года пробудет в колонии братчанин после драки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Дело было летом прошлого года в парке 14-го микрорайона в городе Братск Иркутской области. Тогда между двумя мужчинами началась драка, закончившаяся печально для обоих из них. Один получил инвалидность, второй — судимость.

В суде доказано, что обвиняемый умышленно нанес 48-летнему местному жителю множественные удары кулаком в челюсть. Результатом драки для одного из них стало психическое расстройство в связи с перенесенной черепно-мозговой травмой и инвалидность 3 группы, для второго — 3 года колонии общего режима и выплата компенсации в размере 600 тысяч рублей пострадавшему.

- Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего за собой психическое расстройство», - сообщает Прокуратура города Братска.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU