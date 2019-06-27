Выплатит 600 тысяч рублей и 3 года пробудет в колонии братчанин после драки
Дело было летом прошлого года в парке 14-го микрорайона в городе Братск Иркутской области. Тогда между двумя мужчинами началась драка, закончившаяся печально для обоих из них. Один получил инвалидность, второй — судимость.
В суде доказано, что обвиняемый умышленно нанес 48-летнему местному жителю множественные удары кулаком в челюсть. Результатом драки для одного из них стало психическое расстройство в связи с перенесенной черепно-мозговой травмой и инвалидность 3 группы, для второго — 3 года колонии общего режима и выплата компенсации в размере 600 тысяч рублей пострадавшему.
- Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего за собой психическое расстройство», - сообщает Прокуратура города Братска.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU