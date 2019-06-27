Паводки, град и 600 затопленных домов: как пережили жители Иркутской области ночь на 27 июня

СЕГОДНЯ 04:52 2019-06-27T05:14:22+03:00

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Разгул стихии. В Иркутской области после прохождения сильных и продолжительных осадков в западных, центральных и южных районах из берегов вышли несколько рек. По данным МЧС, их воды подтопили около 600 домов. Многие жители населенных пунктов Тайшетского и Нижнеудинского районов этой ночью не спали.

Дискуссии развернулись и в группах города Нижнеудинска в одном из популярных мессенджеров. Обсуждали отсутствие света, питьевой воды, пути отступления и всю ночь следили за уровнем реки. Ставили всевозможные метки — кирпич на дороге, колышки и даже делали зарубки на заборе.

- Ни отметки, ни забора, - вздыхает девушка.

Что говорит о заборах, если в Сети постят видео с уплывающим домом и вагончиком рабочих.

dtp38rus Паводки в Нижнеудинске: уплывает дом

Об обстановке в этих группах жителям писал сам глава города Александр Путов. Просил не допускать паники и утроить внимательность и бдительность. Стоит отметить, что жители переживают также и о возможности отмены выпускных вечеров у старшеклассников, велопробегах и просят не бросать и не оставлять домашних животных на цепи, узнают друг у друга ездит ли общественный транспорт. Боятся уехать утром на работу и не вернуться обратно из-за того, что дороги затоплены.

- Ситуация действительно сложная. Каждый час в наш адрес поступают десятки звонков от местных жителей, - рассказал пресс-службе начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор Валентин Нелюбов. - Всем им оказывается адресная помощь, ни одно обращение не остается без внимания. Во всех поселениях подготовлены пункты временного размещения, однако от эвакуации жители отказываются, дома подтоплены по фундамент, угрозы жизни нет.

По сообщениям спасателей, на 20.00 26 июня уровень воды в реке Уда в Нижнеудинске - 385 см, при критической отметке в 320 см. На это время было подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков. Жители уехали к родственникам. Также в поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попало 76 жилых домов. В поселке Соляная в воде 321 дом, в Сереброво — 23, в деревне Талая — 51 дом.

В мессенджере одна их участниц также сообщила, о том, что в деревне Талый ключ прошел град, подкрепив свои слова фотографией со льдинками.

Град прошел в деревне Талый ключ. Фото: группа Нижнеудинска в мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU