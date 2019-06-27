Школьный бухгалтер в Братске брала взятки за поставку продуктов

СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-27T06:17:29+03:00

На ее счета предприниматели перечислили более 360 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Астрономическая сумма для скромного школьного бухгалтера - годовой доход. Она поступила на счета предприимчивой особы за полтора года. Все это время бизнесмен из Братска, занятый поставками продовольствия для ученических обедов, отчислял ей процент.

- По версии следствия, в период времени с октября 2016 по март 2018 годы главный бухгалтер школы, используя свое должностное положение, получила на свой лицевой счет, а также лицевые счета иных указанных ею лиц, от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере чуть более 360 тысяч рублей за приоритетное заключение с данным ИП договоров на поставку продуктов питания.за заключение договора, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Следственным отделом по Братску возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы по подозрению в получении взятки должностным лицом в крупном размере. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU