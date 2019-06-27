Залез к соседке через балкон: в Иркутской области мужчина украл у пенсионерки 1500 рублей

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-27T06:58:02+03:00

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На днях сотрудники полиции задержали необычного вора. 26-летний житель села Горохово решил ограбить свою престарелую соседку и выбрал для этого весьма необычный способ. Он решил не искать легких путей и проник в нужную квартиру не через дверь, а через балкон. Вор уже начал искать деньги, как вдруг понял, что его 91-летняя соседка находится дома и, если она его заметит, то напишет заявление в полицию. Тогда грабитель решил, что нужно идти на отчаянные меры. Он избил пенсионерку, начал угрожать ей ножом и требовать деньги. Когда она отдала ему все наличные, которые у нее были, довольный вор тут же скрылся. Его даже не смутило то, что сумма награбленного составила всего 1500 рублей.

- Несмотря на угрозы со стороны грабителя, женщина написала заявление в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В итоге сотрудники ППС и оперативники смогли быстро выследить и задержать нарушителя.

Оказалось, что мужчина ранее уже был судим. Теперь ему вновь придется оказаться на скамье подсудимых - ему грозит уголовное наказание по статье "Разбой, совершенный с применением оружия".

ИСТОЧНИК KP.RU