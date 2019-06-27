2019-06-27T07:27:47+03:00
Происшествия

В Ангарске полицейские пресекли деятельность двух игорных заведений

В них находилось 42 компьютера, 4 игровых автомата и наличные в размере 400 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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В Ангарске полицейские пресекли деятельность двух игорных заведенийВ Ангарске полицейские пресекли деятельность двух игорных заведенийФото: Юрий СОКОЛОВ
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Хоть залы с игровыми автоматами в нашей стране сейчас запрещены, по-прежнему находятся люди, которые желают заработать на любителях азартных игр. Например, недавно оперативники из Ангарска смогли остановить работу двух крупных залов с игровыми автоматами. Они находились в 206 и 254 кварталах города. Сотрудники полиции смогли раскрыть их местоположение с помощью ряда оперативно-следственных мероприятий. В ходе обыска в двух игорных домах были найдены 4 игровых автомата, 42 компьютера и наличные деньги в размере 400 тысяч рублей.

- Также оперативники изъяли у владельцев залов и их работников сотовые телефоны, банковские карты и флэш-накопители, информация с которых подтверждает их преступные намерения, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области.

Сейчас полицейские опрашивают всех работников залов с игровыми автоматами и проводят обыски в домах владельцев заведений. В их отношении уже заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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