2019-06-27T10:02:26+03:00
Происшествия

Помощь пострадавшим в авиакатастрофе АН-24 в Бурятии: для них делают все необходимое

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования погибших пилотов и обещал помощь пострадавшим в авиакастрофе Ан-24 в Бурятии
Любовь АРБАТСКАЯ
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Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Фото: группа "Инцидент Иркутск" ВконтактеАвиакатастрофа АН-24 в Бурятии: пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Фото: группа "Инцидент Иркутск" Вконтакте
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Утром 27 июня в Нижнеангарске совершил аварийную посадку самолет АН-24. В небе над Бурятией у борта отказал один двигатель. Посадка была жесткая. Самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Выжили 43 пассажира. Командир экипажа Владимир Коломин и техник Олег Барданов погибли. Помощь пострадавшим в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии оказывается на месте.

Известно, что медицинская помощь понадобилась 19 людям. Трое попали в больницу: это 17-летний парень с ушибами, 13-летний школьник, получивший черепно-мозговую травму и женщина с переломом предплечья.

- Хотелось бы высказать соболезнования близким погибших пилотов, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. - Пострадавшим окажем помощь в полном объеме. Предусмотрена помощь для Нижнеангарской и Северобайкальской больниц. Необходимые средства будут выделены.

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При посадке самолет врезался в гаражи и загорелся, точные причины авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске выясняются.

Глава Республики Бурятия - о помощи пострадавшим в авиакатастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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