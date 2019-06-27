Помощь пострадавшим в авиакатастрофе АН-24 в Бурятии: для них делают все необходимое
Утром 27 июня в Нижнеангарске совершил аварийную посадку самолет АН-24. В небе над Бурятией у борта отказал один двигатель. Посадка была жесткая. Самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Выжили 43 пассажира. Командир экипажа Владимир Коломин и техник Олег Барданов погибли. Помощь пострадавшим в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии оказывается на месте.
Известно, что медицинская помощь понадобилась 19 людям. Трое попали в больницу: это 17-летний парень с ушибами, 13-летний школьник, получивший черепно-мозговую травму и женщина с переломом предплечья.
- Хотелось бы высказать соболезнования близким погибших пилотов, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. - Пострадавшим окажем помощь в полном объеме. Предусмотрена помощь для Нижнеангарской и Северобайкальской больниц. Необходимые средства будут выделены.
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Глава Республики Бурятия - о помощи пострадавшим в авиакатастрофе.
ИСТОЧНИК KP.RU