Помощь пострадавшим в авиакатастрофе АН-24 в Бурятии: для них делают все необходимое

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-27T10:02:26+03:00

Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Фото: группа "Инцидент Иркутск" Вконтакте

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования погибших пилотов и обещал помощь пострадавшим в авиакастрофе Ан-24 в Бурятии

Изменить размер текста: A A

Утром 27 июня в Нижнеангарске совершил аварийную посадку самолет АН-24. В небе над Бурятией у борта отказал один двигатель. Посадка была жесткая. Самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Выжили 43 пассажира. Командир экипажа Владимир Коломин и техник Олег Барданов погибли. Помощь пострадавшим в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии оказывается на месте.

Известно, что медицинская помощь понадобилась 19 людям. Трое попали в больницу: это 17-летний парень с ушибами, 13-летний школьник, получивший черепно-мозговую травму и женщина с переломом предплечья.

- Хотелось бы высказать соболезнования близким погибших пилотов, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. - Пострадавшим окажем помощь в полном объеме. Предусмотрена помощь для Нижнеангарской и Северобайкальской больниц. Необходимые средства будут выделены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: пожар на месте крушения потушен

Сейчас на месте авиакатастрофы АН-24 работают спасатели, медики и сотрудники МВД.

Причина авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии: по предварительным данным, в воздухе отказал двигатель

При посадке самолет врезался в гаражи и загорелся, точные причины авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716957" frameborder="0"></iframe> Глава Республики Бурятия - о помощи пострадавшим в авиакатастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU