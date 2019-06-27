2019-06-27T10:25:29+03:00
Происшествия

Из-за паводков в Иркутской области ввели режим ЧС

В Тайшетском и Нижнеудинском районе разлились реки, топит дома и приусадебные участки
Любовь АРБАТСКАЯ
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Из-за паводков в Иркутской области ввели режим ЧС. Фото: предоставлено очевидцами.Из-за паводков в Иркутской области ввели режим ЧС. Фото: предоставлено очевидцами.
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Сильные паводки обрушились на Иркутскую область. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

- К 13 часам сложная обстановка остается в Тайшетском и Нижнеудинском районе, где подтоплены более 700 домов и приусадебных участков, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Подтопило участки муниципальных дорог, в некоторые поселки трудно добраться на машинах. В Тулунском районе тоже есть угроза подтопления.

Увы, прогноз пока неблагоприятный - вряд ли вода спадет в ближайшие сутки. Будет идти дождь. Все больше спасателей работает в подтопленных районах.

- Нижнеудинск так не затапливало с 1996 года, - удивляется местная жительница Галина Викторовна.

Местных жителей при необходимости эвакуируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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