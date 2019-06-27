Из-за паводков в Иркутской области ввели режим ЧС
Сильные паводки обрушились на Иркутскую область. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.
- К 13 часам сложная обстановка остается в Тайшетском и Нижнеудинском районе, где подтоплены более 700 домов и приусадебных участков, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Подтопило участки муниципальных дорог, в некоторые поселки трудно добраться на машинах. В Тулунском районе тоже есть угроза подтопления.
Увы, прогноз пока неблагоприятный - вряд ли вода спадет в ближайшие сутки. Будет идти дождь. Все больше спасателей работает в подтопленных районах.
- Нижнеудинск так не затапливало с 1996 года, - удивляется местная жительница Галина Викторовна.
Местных жителей при необходимости эвакуируют.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Апокалипсис по-сибирски: в Нижнеудинске потоп, на запад Иркутской области вылились тонны воды
Подтоплено шесть населенных пунктов, местных жителей постепенно эвакуируют (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU