Сергей Сокол: начат сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-27T12:18:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональное отделение партии «Единая Россия» начало сбор помощи для жителей Нижнеудинского и Тайшетского района, которые пострадали от наводнения. Напомним, сильные паводки обрушились на Иркутскую область несколько дней назад. Введен режим чрезвычайной ситуации, подтоплено более 700 домов и приусадебных участков.

Увы, прогноз пока неблагоприятный: идут дожди.

Одной из первых о наводнении сообщила в соцсетях депутат ЗакСобрания Наталья Дикусарова. Она же предложила организовать сбор гуманитарной помощи. Партийцы поддержали это предложение. Людям нужна питьевая вода, продукты длительного хранения, теплая одежда.

- Мы постоянно держим связь с подтопленными районами и готовы оказать любую помощь пострадавшим. – отметил Секретарь Иркутского регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Сокол.

Гуманитарная помощь принимается с сегодняшнего дня и до 1 июля включительно по адресу: Российская, 20, 1-й этаж, помещение приемной «Единой России» (двери прямо напротив входа). Время приема помощи: рабочие дни с 9.00 до 20-00; суббота, воскресенье с 10-00 до 18-00.

ИСТОЧНИК KP.RU