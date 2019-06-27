Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: здоровью пострадавших ничего не угрожает
Министерство здравоохранения республики Бурятия провело телемост с Нижнеангарской районной больницей, в которую доставили пострадавших в авиакатастрофе АН-24. Работники медицинского учреждения сообщили, что к ним за медицинской помощью обратился 31 человек, в числе которых оказались второй пилот и бортпроводница. Четверо из них госпитализированы, 27 будут лечиться амбулаторно в больницах Нижнеангарска и Северобайкальска, а остальным медицинская помощь не понадобилась.
-Травмы у госпитализированных пациентов - средней степени тяжести, - заявили представители Нижнеангарской районной больницы. - В основном это закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, переломы и ушибы.
В Нижнеангарск уже отправился борт санитарной авиации с двумя бригадами реаниматологов и клиническим психологом, которые будут помогать действующим медицинским работникам работать с пострадавшими в авиакатастрофе АН-24 в Бурятии. Сейчас с пациентами работают три бригады скорой помощи и 5 врачебных бригад из больниц Нижнеангарска и Северобайкальска. Также с пострадавшими работают два психолога. Медицинские работники заявили, что консультация специалистов из центральной Республиканской больницы им пока не требуется, так как здоровье всех пациентов не вызывает опасений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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