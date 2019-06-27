2019-06-27T12:42:37+03:00
Общество

Из-за паводков в Нижнеудинском районе грузовикам запретили проезжать по федеральной трассе "Сибирь"

Запрет будет действовать до особого распоряжения сотрудников ГИБДД
Анна ПОПОВА
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Из-за паводков в Нижнеудинском районе грузовикам запретили проезжать по федеральной трассе "Сибирь"Из-за паводков в Нижнеудинском районе грузовикам запретили проезжать по федеральной трассе "Сибирь"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники ГИБДД объявили о запрете движения грузовых автомобилей на участке федеральной трассы в Нижнеудинском районе, который вступил в силу 27 июня. Ограничение связано с серьезными паводками, которые атаковали эту местность несколько дней назад.

- Водителям категории C и E будет запрещено движение на федеральной трассе в сторону Нижнеудинска около поселка Алзамай на 1277 километре автодороги Р-255 "Сибирь" и в районе поселка Худоелань на 1422 километре той же федеральной трассы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей большегрузов с пониманием отнестись к ограничениям, которые связаны с усиленными мерами безопасности из-за паводков. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока сотрудники ГИБДД не дадут особого разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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