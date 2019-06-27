2019-06-27T12:56:52+03:00
Общество

Сергей Сокол: питание в школах для детей-инвалидов должно быть бесплатным

Председатель Законодательного Собрания сообщил, что соответствующий законопроект внесен в областной парламент
Яна ЛИСИНА
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Дети-инвалиды смогут питаться в школах бесплатно. Соответствующий законопроект внесен в ЗакСобрание Иркутской области. Об этом сообщил один из авторов законодательной инициативы спикер регионального парламента Сергей Сокол. Соавторами законопроекта также выступили депутаты Кузьма Алдаров, Ирина Синцова, Лариса Егорова, Георгий Любенков.

- По инициативе депутатов с сентября 2019 года предусмотрена возможность бесплатного питания в школах детей с ограниченными возможностями здоровья, - сказал Сергей Сокол. - Сегодня мы такую возможность обеспечили финансово, предусмотрев в областном бюджете на это более 70 млн рублей.

Депутаты подготовили три законопроекта. Один из них предусматривает поправки в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» и предлагает установить данную меру поддержки. Как было отмечено, ученик с ограниченными возможностями здоровья и ребенок-инвалид не являются совпадающими либо идентичными по своему статусу категориями. Не все дети-инвалиды имеют статус обучающегося с ОВЗ и как следствие не могут претендовать на двухразовое бесплатное питание.

Другим законопроектом предлагается наделить соответствующими полномочиями муниципалитеты. Причем, бесплатным питанием должны обеспечивать детей-инвалидов, обучающихся не только в муниципальных школах, но и в частных общеобразовательных организациях, имеющим госаккредитацию.

Также парламентарии подготовили изменения в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». По словам спикера, как показывает практика, ребенок может одновременно являться членом многодетной или малоимущей семьи, иметь статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида. Законопроектом предлагается создать правовую основу для получения бесплатного питания только по одному из указанных оснований. При этом у семьи будет право выбора наиболее выгодного варианта бесплатного питания для ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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