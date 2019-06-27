СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-27T13:23:29+03:00

Правительство Бурятии выплатит семьям пилотов, погибших в авиакатастрофе АН-24 по 500 тысяч рублей. Фото очевидца Геннадия Лыткина

А пассажирам, пострадавшим при крушении АН-24 в Бурятии выплатят 400 тысяч рублей

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Семьям пилотов, которые погибли в авиакатастрофе АН-24 в Бурятии выплатят денежные компенсации. Такое распоряжение сделал глава республики Алексей Цыденов. Размер выплат составит 500 тысяч рублей.

- Деньги будут выделены из резервного фонда по ликвидации чрезвычайных ситуаций, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Пассажиры, которые пострадали при крушении самолета АН-24 в Бурятии тоже получат денежную компенсацию Она составит 400 тысяч рублей.

Напомним, авиакатастрофа в произошла 27 июня в Нижнеангарске. Самолет, летевший из Улан-Удэ зашел на посадку и при торможении выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в здание очистных сооружений. Во время крушения пострадали 45 пассажиров, 4 из них были госпитализированы. Также во время авиакатастровы АН-24 в Бурятии погибли двое членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU