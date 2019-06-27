2019-06-27T13:36:34+03:00
Общество

Колесо обозрения в Ангарске откроют 5 июля

Оно будет находиться в парке имени 10-летия Ангарска
Анна ПОПОВА
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Колесо обозрения в Ангарске откроют 5 июляКолесо обозрения в Ангарске откроют 5 июля
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Колесо обозрения, которое установили в парке имени 10-летия Ангарска, откроют 5 июля. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Но работать в тестовом режиме оно начнет немного раньше - с 29 июня. Высота аттракциона достигает 28 метров в высоту, на нем установлено 18 застекленных кабинок, в каждой из которых смогут разместиться 4 человека.

- Ангарское колесо обозрения будет работать и летом и зимой, - сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа. - В кабинках будут установлены кондиционеры и отопление.

По ночам аттракцион будет подсвечиваться, чтобы горожане могли увидеть его издалека даже в темноте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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