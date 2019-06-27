2019-06-27T13:52:18+03:00
Происшествия

Пожарные вытащили 56 человек из горящего здания на улице Култукская в Иркутске

Возгорание началось в суши-баре в цокольном этаже
Анна ПОПОВА
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Пожарные вытащили 56 человек из горящего здания на улице Култукская в ИркутскеПожарные вытащили 56 человек из горящего здания на улице Култукская в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Спасатели эвакуировали 56 человек из многоэтажного дома на улице Култукская, который загорелся утром 27 июня. Информация об этом появилась на сайте ИА IrkutskMedia. Очаг возгорания находился в цокольном этаже семиэтажного дома, где расположен суши-бар. Затем пламя проникло в вентиляцию и распространилось на крышу. Из-за этого в квартирах жилого дома началось задымление и люди стали экстренно покидать свои квартиры. К тому моменту, как на место пожара приехали сотрудники МЧС, на улице уже находилось 40 человек, которые выбрались из задымленного дома самостоятельно.

- Пожарные из газодымозащитной службы обошли все квартиры семиэтажного дома и вывели из него еще 56 человек, которые в момент задымления еще спали и не смогли вовремя выбраться на улицу, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

Сейчас пожар в жилом доме уже потушили. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. С огнем боролись более 60 пожарных, на месте ЧП работало 20 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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