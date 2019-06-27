2019-06-27T14:28:43+03:00
Авто

Грузовик столкнулся со Шкодой в Нижнеудинском районе: погиб водитель легковушки

Водитель грузовика не пострадал
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Грузовик столкнулся со Шкодой в Нижнеудинском районе: погиб водитель легковушки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Грузовик столкнулся со Шкодой в Нижнеудинском районе: погиб водитель легковушки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупная авария произошла днем, 27 июня в Нижнеудинском районе. На 1455 км. трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись седан Шкода Рапид и грузовик Скания. От удара легковушка превратилась в груду искореженного металла и съехала в кювет.

- От полученных травм 64-летний водитель Шкоды погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас во всех обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД, которые призывают водителей соблюдать скоростной режим, как на трассах, так и на городских дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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