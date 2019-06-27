2019-06-27T15:15:40+03:00
Общество

День молодежи в Иркутске отметят 29 июня

Все интерактивные площадки будут расположены на Нижней набережной
Анна ПОПОВА
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День молодежи в Иркутске отметят 29 июняДень молодежи в Иркутске отметят 29 июняФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В эту субботу, 29 июня, в Иркутске пройдет большой праздник, посвященный Дню молодежи. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". На этот раз все интерактивные площадки будут расположены на Нижней набережной, а не в разных районах, как в прошлые годы.

- Праздничная программа начнется в 11:00, в это время начнутся соревнования по гонкам на ускорения Dgag Wars, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - В 12:00 откроется патриотическая площадка - на ней состоятся мастер-классы от военно-спортивных клубов Иркутска и местного отделения "Юнармии". В 17:00 прямо на набережной начнутся соревнования по панкратиону на кубок мэра Иркутска. А в 18:30 гостей праздника ждет выступление участников Байкальской лиги КВН.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, концертом, на котором выступят музыкальные и танцевальные коллективы нашего города. Также гостей мероприятия ждут световое шоу и видеоинсталляция на здании музея истории города Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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