2019-06-28T03:33:21+03:00
Общество

Выставка пионов откроется 3 июля в Иркутске

Экспозицию разместят в Краеведческом музее
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка пионов откроется 3 июля в ИркутскеВыставка пионов откроется 3 июля в ИркутскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 3 июля откроется выставка... пионов. Да, тех самых цветов, что сейчас на пике популярности. В последнее время они затмили даже «королеву цветов» - розу.

- В экспозиции будет представлено около 100 сортов пионов, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея. - Выставку проведет группа садоводов из Иркутска, Шелехова и Ангарска. Открытие в 13.00.

Как отмечают в музее, у этого прекрасного цветка более 30 видов и несколько тысяч сортов. Различны они по форме - простые, махровые и полумахровые, японские, анемовидные и так далее. На выставке вы узнаете как ухаживать за этим растением, насколько оно прихотливо. Обо всем этом расскажут опытные садоводы. Побывать в цветочном царстве можно будет до 5 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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