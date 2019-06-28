Чемпионат Европы по универсальному бою: иркутяне завоевали три медали
Накануне в городе Медынь завершились соревнования Европы по универсальному бою. Бои проходили в двух дисциплинах – «лайт» и «классика». За звание лучших в Калужскую область прилетели бороться спортсмены из 26 стран. Иркутяне достойно представили область и вернулись домой с тремя медалями.
- В дисциплине «лайт» в весовой категории 65 кг серебряную медаль выиграл Аркадий Томский, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В «классике» в весе 75 и 95 кг третьи места заняли Иван Диков и Артем Курильский.
Сейчас бойцы готовятся к чемпионату мира по универсальному бою. Он пройдет в ноябре этого года в Анапе.
Чемпионат Европы по универсальному бою: иркутяне завоевали три медали
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ИСТОЧНИК KP.RU