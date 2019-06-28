СЕГОДНЯ 04:31 2019-06-28T04:31:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в городе Медынь завершились соревнования Европы по универсальному бою. Бои проходили в двух дисциплинах – «лайт» и «классика». За звание лучших в Калужскую область прилетели бороться спортсмены из 26 стран. Иркутяне достойно представили область и вернулись домой с тремя медалями.

- В дисциплине «лайт» в весовой категории 65 кг серебряную медаль выиграл Аркадий Томский, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В «классике» в весе 75 и 95 кг третьи места заняли Иван Диков и Артем Курильский.

Сейчас бойцы готовятся к чемпионату мира по универсальному бою. Он пройдет в ноябре этого года в Анапе.

Чемпионат Европы по универсальному бою: иркутяне завоевали три медали

Читайте также:

Европейские игры в Минске 2019: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал два «золота»

ИСТОЧНИК KP.RU