Руслан Болотов: Главное – не допустить гибели людей

СЕГОДНЯ 05:41 2019-06-28T05:41:47+03:00

В регионе подтоплены дома с населением почти 6 тысяч человек

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По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко оперативная группа под руководством первого заместителя главы региона – председателя правительства Руслана Болотов выехала в пострадавший от наводнения Нижнеудинск.

В городе водой залило больше тысячи домов, одну частную усадьбу унесло течением. В зону паводков попали здания трех детсадов, двух школ, районной больницы, кондитерской фабрики, несколько административных зданий, местный аэропорт. В без света остались около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация. Запасы питьевой воды - четыре тонны, суточная норма выдачи – 2,5 литра на человека.

В районе на автомобильных дорогах разрушено больше 10 мостов, отрезанными от внешнего мира оказалось 18 населенных пунктов.

В целом в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском районах подтоплены 2392 жилых дома с населением 5955 человек, в том числе 1466 детей.

- Сейчас первоочередная задача – не допустить гибели людей, - подчеркнул Руслан Болотов на заседании оперативного штаба. - Когда вода пойдет на спад, необходимо в срочном порядке устранять последствия чрезвычайной ситуации и определять масштаб нанесенного стихией ущерба. Важно оперативно подготовить документы на компенсационные выплаты пострадавшим из областного и федерального бюджетов.

По прогнозам повышение уровня воды в реке Уда продолжится 28 июня и достигнет 480-500 см, что на более 1,5 метра выше критического. В Иркутской области введен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU