Из-за ураганного ветра в Братске повалило деревья
"Апокалипсис уже в Братске?" - поражаются местные жители после шторма, который прошел в городе накануне, 27. По городу валяются поваленные тополя. В центре города местами оборвало провода, ветки деревьев попадали на автомобили, козырьки подъездов, улицы.
Стихия разгулялась не на шутку. В Иркутской области сейчас напряженная ситуация из-за погоды. Напомним, из-за проливных дождей в регионе летние паводки, введен режим ЧС. Уже подтоплено более двух тысяч домов, эвакуировано около 800 человек из Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов.
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ИСТОЧНИК KP.RU