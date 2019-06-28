2019-06-28T11:22:57+03:00
Происшествия

Жертвы наводнения в Иркутской области: два человека погибли в Тулунском районе

В трех районах Иркутской области продолжают бороться с паводками [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жертвы наводнения в Иркутской области: два человека погибли в Тулунском районеЖертвы наводнения в Иркутской области: два человека погибли в Тулунском районе
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Трагическая новость пришла из Тулунского района Иркутской области. В деревне Евдокимова во время наводнения погибли два человека. По словам заместителя мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимира Карпенко, 27 июня, в 19 часов семья из двух человек отказалась от эвакуации, когда местные власти проводили подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома.

- Паводок начался около 23 часов, - рассказал Владимир Карпенко. - Семья решила попытаться самостоятельно эвакуироваться со своим соседом, у которого была лодка. Скорее всего, они не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей и погибли при несчастном случае.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Напомним, большая вода пришла в 20 населенных пунктов Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунскогого районов. Из-за сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реках, подтопило уже 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок. Заместитель губернатора региона – председатель КЧС Руслан Болотов дал поручение привлечь все возможные каналы связи с населением: от смс-оповещения до применения громкоговорителей.

- Система патрулирования, которую ведут в Нижнеудинске с привлечением спасателей, пожарных и полиции, показала эффективность, - отметил Руслан Болотов. – Нужно доводить до людей информацию в течение какого времени к ним прибудут спасатели. К сожалению, в некоторых районах, сделать это быстро очень сложно.

Также главам муниципалитетов, в которых сейчас существует угроза паводка, поручено продолжить подомовые обходы населения. По словам властей, сил и средств на сегодняшний день в Приангарье достаточно. У ГУ МЧС России по Иркутской области находятся в резерве спасатели и вертолет, еще один вертолет есть в резерве Правительства региона, Остальная техника и спасатели уже работают в круглосуточном режиме.

КСТАТИ

Открыт счет для сбора помощи пострадавшим

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыт счет для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка. Посмотреть реквизиты можно здесь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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