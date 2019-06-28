2019-06-28T09:59:50+03:00
Происшествия

27 июня в Иркутской области ликвидировали 3 лесных пожара

Общая площадь возгорания составила 67,5 гектаров
Анна ПОПОВА
Поделиться:
27 июня в Иркутской области пожарные ликвидировали 3 лесных пожара27 июня в Иркутской области пожарные ликвидировали 3 лесных пожараФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Несмотря на дождливую погоду в Иркутской области, лесные пожары на территории нашего региона все еще действуют. 27 июня пожарные потушили 3 лесных пожара в нескольких районах нашего Приангарья. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Общая площадь возгорания составила 67,5 гектаров.

- Пожары произошли в Усть-Илимском и Киренском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Все возгорания возникли из-за гроз.

Также в данный момент пожарные борются еще с двумя лесными пожарами - в Нижнеилимском и Усть-Кутском районах. Их площадь составляет 42,5 гектара. Кроме того, в Иркутской области по-прежнему действует еще множество пожароопасных очагов общей площадью в 3731 гектар. Очаги возгораний находятся в Чунском, Усть-Илимском и Тайшетском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре игрока продлили контракты с хоккейным клубом "Байкал-Энергия"
В нескольких районах Иркутска высадили 68 тысяч сеянцев сосны
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжит повышаться
«Роснефть» начала обустройство первого месторождения Даниловского кластера
Иркутская компания в течение года не выплачивала зарплату своим работникам
28 и 29 июня движение транспорта на центральных улицах Иркутска будет перекрыто
Жертвы наводнения в Иркутской области: два человека погибли в Тулунском районе
Наводнение в Иркутской области: полпред Президента Сергей Меняйло попросил военных помочь эвакуировать жителей подтопленных районов
В Тайшетском районе из-за наводнения эвакуируют жителей поселка Бирюса
Из-за ураганного ветра в Братске повалило деревья
В АО «Ангарскцемент» состоялся турнир по кроссфиту
Трасса перекрыта из-за наводнения в Иркутской области: полицейские призывают водителей отложить поездки через Нижнеудинск
Руслан Болотов: Главное – не допустить гибели людей
Без крыши над головой: разлившиеся реки подтопили уже 2392 дома в Иркутской области