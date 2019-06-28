27 июня в Иркутской области ликвидировали 3 лесных пожара

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-28T09:59:50+03:00

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Несмотря на дождливую погоду в Иркутской области, лесные пожары на территории нашего региона все еще действуют. 27 июня пожарные потушили 3 лесных пожара в нескольких районах нашего Приангарья. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Общая площадь возгорания составила 67,5 гектаров.

- Пожары произошли в Усть-Илимском и Киренском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Все возгорания возникли из-за гроз.

Также в данный момент пожарные борются еще с двумя лесными пожарами - в Нижнеилимском и Усть-Кутском районах. Их площадь составляет 42,5 гектара. Кроме того, в Иркутской области по-прежнему действует еще множество пожароопасных очагов общей площадью в 3731 гектар. Очаги возгораний находятся в Чунском, Усть-Илимском и Тайшетском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU